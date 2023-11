Portugal encara su nuevo futuro político

En la jornada pasada, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mantuvo encuentros con los partidos con representación parlamentaria luego de lo que fue el último martes la renuncia del ahora exprimer ministro, António Costa. Si bien el día de la fecha mantendrá otra reunión con el Consejo de Estado, se espera que en las próximas horas se confirme que habrá elecciones anticipadas. De hecho, el día de hoy y después de la última reunión recién mencionada, Rebelo de Sousa, le anunciará al país lo que serán los próximos pasos en materia política de Portugal.

El primer partido en ser recibido por el presidente en el Palacio de Belém, en Lisboa, el día de ayer fue el único representante de Livre en la Asamblea, Rui Tavares. Si bien no brindó detalles de lo que fue esa reunión, comentó que no pidió ni exigió nada, remarcando que “Livre no presiona para un escenario u otro”, y que “ya hemos visto declaraciones bastante incendiarias por parte de varios partidos y con una situación tan inflamable no necesitamos partidos incendiarios”. La ronda de diálogo se extendió por un buen tiempo siendo el Partido Socialista la última fuerza parlamentaria en reunirse con el mandatario.

Desde la dimisión de Costa, los partidos se han mostrado divididos sobre un posible adelanto de las elecciones. La mayoría, especialmente los de derecha, se muestran partidarios de disolver el Parlamento e ir a las urnas, pero no todos lo tienen tan claro. El partido de Costa no se ha posicionado a favor o en contra de los comicios y afirma estar preparado para cualquier escenario.

La renuncia de António Costa

El último martes, Costa presentó su renuncia a su cargo de primer ministro tras quedar envuelto en un escándalo por “malversación, corrupción activa y pasiva de cargos públicos y tráfico de influencia” en la atribución de concesiones para minas de litio y de producción de hidrógeno. “Las funciones de primer ministro no son compatibles con cualquier sospecha relativa a mi integridad. En estas circunstancias, he presentado mi dimisión al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa”, sostuvo el propio Costa. De esta manera, la dimisión se da luego de que la Fiscalía inculpara a uno de sus ministros y a su jefe de gabinete en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la gestión de proyectos energéticos.

Vale recordar, que el exprimer ministro estaba en el poder desde 2015. El mismo martes, la Fiscalía allanó varios ministerios y la residencia del primer ministro para examinar en concreto el despacho de su jefe de gabinete, Vítor Escária, quien fue detenido, al igual que el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y el empresario Diogo Lacerda Machado, amigo íntimo de Costa, que deberán prestar declaración. “Quiero decir, y miro a los ojos a los portugueses, que no me pesa en la conciencia la práctica de cualquier acto ilícito o ni siquiera acto censurable”, concluyó Costa.