Posbrexit: la Unión Europea y el Reino Unido extienden las negociaciones 

Para la tranquilidad de varios países vecinos, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido acordaron en el día de ayer seguir negociando el Brexit y de esta manera vuelven a impulsar las conversaciones más allá de la fecha límite.



La decisión para tratar de llegar a una conciliación se tomó tras una conversación telefónica que mantuvieron el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europa (CE), Ursula von der Leyen, a la que calificaron de “útil”.



Reino Unido dejó la UE en enero pero aún sigue siendo un miembro informal hasta el 31 de diciembre, la fecha final de un período de transición durante el cual permaneció en el mercado único.



“A pesar del cansancio de casi un año de negociaciones, a pesar del hecho de que se han saltado fechas límites una y otra vez, pensamos que lo responsable ahora mismo es hacer un esfuerzo adicional”, manifestaron en un comunicado conjunto.



“Por eso, hemos dado mandato a nuestros negociadores para que continúen las conversaciones y ver si es posible un acuerdo, aún a pesar de estar ya en una fase tan tardía”, añadieron.



Tanto fuentes de la UE como del gobierno británico habían expresado su pesimismo sobre las conversaciones, por lo que para todos se trató de una decisión sorprendente. No llegar a un acuerdo significaría una onda expansiva en los mercados financieros y afectaría a las fronteras. Ambas partes lucharon para sentar posiciones sobre los derechos de pesca en las aguas británicas.



“Todavía hay un largo camino por delante”, expresó el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, y agregó: “Algunas de las propuestas, algunas de las sugerencias que nos han hecho, son bastante extravagantes, francamente, y no se tornan más razonables con la repetición”.



Si ambas partes no llegan a un acuerdo antes de que finalice el año, la relación comercial se basará a partir del 1° de enero conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).