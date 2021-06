Protestas en Madrid contra los indultos a los separatistas catalanes

Miles de españoles convocados por la oposición de derecha y extrema derecha se manifestaron ayer en Madrid contra la intención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a dirigentes catalanes condenados por el fallido intento de secesión de 2017.



Entre banderas de España y bajo un fuerte Sol, unas 25.000 personas, según la Policía, se manifestaron en la céntrica plaza de Colón, la misma donde miles de personas se reunieron en febrero de 2019, dos días antes del inicio del juicio a los independentistas, contra este esperado gesto del socialista Sánchez.



Del lado de la oposición estuvieron el líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, y el de la extrema derecha de Vox, Santiago Abascal.



“Le pido a Pedro Sánchez que tome nota, porque él los va a indultar, pero los españoles no lo van a indultar a él”, dijo José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz del PP, que juntó firmas contra esta iniciativa, informó la agencia de noticias AFP.



Los conservadores lo consideran una cesión forzada por las necesidades del gobierno de coalición de socialistas y Podemos, minoritario en el Parlamento y dependiente, entre otros, del separatismo catalán.



En las últimas semanas, Sánchez se vio obligado a un ejercicio de pedagogía para defender la esperada medida, sabedor de las reticencias que despierta también entre los votantes socialistas.

“Les pido que tengan confianza. Pido comprensión y magnanimidad porque el desafío que tenemos por delante, sembrar la convivencia, vale la pena”, dijo esta semana.

De los 12 condenados, nueve cumplen penas de entre nueve y 13 años de cárcel.



Entre ellos está Oriol Junqueras, líder del partido separatista Izquierda Republicana (ERC), aliado clave del gobierno español en el Congreso.



“Debemos ser conscientes de que nuestra respuesta tampoco fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad”, escribió Junqueras, renunciando así al camino unilateral y abogando por un referéndum pactado con Madrid, que el gobierno rechaza por considerarlo contrario a la Constitución.



El ala más radical del independentismo -donde se encuentra el partido del expresidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica- no renuncia sin embargo a la vía unilateral y es inflexible en su reclamo de amnistía para los condenados, que el gobierno tampoco contempla.



A diferencia de la manifestación de la derecha en 2019, cuando Casado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el entonces jefe de los liberales de Ciudadanos, Albert Rivera, posaron en una foto conjunta, esta vez nadie quiso repetir la imagen.



Con Rivera fuera de la política y Casado luchando por no verse eclipsado por Vox ni por el empuje de la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso, no hubo foto.