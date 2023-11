Putin confirmó que es “necesario” buscar una salida al conflicto con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió durante el día de ayer al conflicto bélico que su país mantiene con Ucrania desde hace ya más de un año. Es así que sostuvo que es “necesario” encontrarle una salida a esta guerra y que las acciones militares son siempre una “tragedia”.

“Las acciones militares son siempre una tragedia para personas y familias concretas, y para el país en general. Sin lugar a dudas, hay que pensar en cómo detener esta tragedia”, le remarcó el mandatario ruso a través de una reunión virtual a los líderes del G20. Sumado a esto, también dejó en claro que su gobierno siempre buscó impulsar el diálogo: “Por cierto, Rusia nunca se ha negado a entablar conversaciones de paz con Ucrania”. Sobre esto último, mencionó que fue su par ucraniano, Volodimir Zelensky, quién prohibió por decreto mantener conversaciones con Rusia. “Entiendo que la guerra, la muerte de personas, no puede no conmover. ¿Y el golpe sangriento en Ucrania en 2014 que desembocó en la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en el Donbás ? ¿Eso no conmueve?”, agregó Putin.

El dato de que le habló al G20 no es un dato menor, ya que no se hizo presente en las últimas tres cumbres, que tuvieron lugar en Italia, Indonesia e India. Por último, aprovechó y también hizo referencia a lo que sucede en Franja de Gaza, haciendo un paralelismo con el conflicto ruso-ucraniano. “El exterminio de la población civil en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿no impresiona? Y el hecho de que médicos tengan que operar a niños (...), utilizar escalpelos en cuerpos de niños sin anestesia, ¿no impacta? Y que el secretario general de la ONU diga que Gaza se ha convertido en un gran cementerio infantil, ¿no conmueve?”, concluyó.