Putin prohibió la entrada de Biden a Rusia

Esta mañana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prohibió el ingreso al país de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y de otros 962 estadounidenses.

La medida se toma luego que Washington enviara un nuevo paquete de medidas de sanciones contra Rusia. “Recalcamos que las acciones hostiles de Washington se volverán como un búmeran contra EEUU y serán rechazadas como es debido”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores.

Por otra parte, el primer Ministro de Canadá también tiene la entrada prohibida junto a su esposa y otros 25 ciudadanos.

Las sanciones económicas contra Rusia no parecen estar surgiendo el efecto esperado por occidente sino que todo lo contrario. En Europa la escalada inflacionaria no ha parado de crecer y los precios de alimentos, combustible y gas no ha parado de crecer.