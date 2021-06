Putin señaló que la relación con EE. UU. se deterioró “hasta su punto más bajo”

En la previa de la reunión en Ginebra entre dos de los líderes políticos mundiales más poderosos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin y su par estadounidense, Joe Biden, el primero marcó que la relación entre ambos países se “deterioró hasta su punto más bajo en los últimos años”.



Así, en una entrevista, el líder de la Federación Rusa marcó que ya es costumbre para él recibir ataques de todos los sectores y que lo entiende como parte de las relaciones internacionales.



“Durante mi presidencia me he acostumbrado a ataques de todas las partes, bajo muchas razones y de distinta categoría y agudeza, y no me sorprende. Con las personas con las que trabajamos tenemos discrepancias en la arena internacional, no somos novios, no nos prometemos amor y amistad eternos; somos socios y, en algunos casos, competimos”, marcó Putin.



Sobre el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, Putin lo calificó como “un individuo extraordinario, talentoso y pintoresco”, marcando la diferencia con el actual mandatario, de quien dijo tener “gran esperanza”, porque “si bien hay algunas ventajas y algunas desventajas, no haya ningún movimiento impulsivo de parte del presidente estadounidense en funciones”.



En otro orden, consultado por otro periodista ante una conferencia sobre la agenda de trabajo en común que plantearán con Biden en la reunión de Ginebra, Putin señaló que “con Joe Biden hablaremos de la agenda bilateral, de la estabilidad estratégica, de la resolución de los conflictos internacionales, de la lucha contra el terrorismo y contra la pandemia, y de los asuntos ambientales”.



En el medio, aclaró: “Pienso que tenemos que intentar encontrar alguna manera de arreglar nuestras relaciones, que hoy en día se encuentran en un nivel muy bajo, como todos lo saben”.



En ese orden, señaló que las diferencias planteadas desde Estados Unidos responden a cuestiones que tienen que ver con la política interna del país, más que con lo que separa a las dos naciones.

“Las relaciones políticas entre Rusia y EE. UU. se han convertido en rehén de los procesos internos en Estados Unidos; espero que eso se acabe algún día y que los intereses fundamentales (prevalezcan), por lo menos en el ámbito de seguridad y de reducción de armamentos peligrosos para todo el mundo”, concluyó Putin.