Reino Unido: continúan las protestas antimonárquicas

A pesar de los arrestos del sábado en Londres durante las manifestaciones antimonárquicas, el grupo Republic afirmó su ­intención de continuar protestando contra la monarquía en futuras apariciones públicas de Carlos III y el príncipe Guillermo con un mensaje claro: “Carlos no es ­nuestro rey, es hora de abolir la monarquía”.

La Policía realizó 52 arrestos por “delitos y alteración contra el orden público y conspiración para causar molestias”. Los arrestos durante la ceremonia de la coronación del monarca británico generaron un debate sobre la libertad de expresión en el Reino Unido, sobre todo después de la entrada en vigencia el 3 de mayo de una nueva ley de orden público.

Asimismo, los británicos fueron llamados ayer a participar en ­actividades de voluntariado, en un día festivo que concluye el fin de semana largo de celebraciones por la coronación del rey Carlos III. Después de la solemne coronación en la Abadía de Westminster el sábado y una jornada más festiva con miles de comidas vecinales el domingo, a partir de este lunes el acento está puesto en la beneficencia.

La coalición de asociaciones y grupos religiosos que organiza la iniciativa espera convocar a cientos de miles de voluntarios, en un esfuerzo conjunto en el que participan más de 1.500 organizaciones de beneficencia. El rey Carlos y la reina Camila no van a participar en este festival bautizado como Big Help Out (“la gran ayuda”), informó el Palacio de Buckingham.

Pero otros miembros de la familia real tienen previsto hacer acto de presencia. El heredero, el príncipe Guillermo, acudirá a una clase de entrenamiento de cachorros del Centro de Entrenamiento de Perros Guías para Ciegos. El domingo, el rey fue el invitado de honor en un concierto en el que participaron 20.000 espectadores en un escenario instalado en ­Windsor, pequeña localidad a unos 40 kilómetros de Londres, donde está el castillo real.