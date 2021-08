Roces en Italia por el debut del “pase verde”

Sindicalistas italianos criticaron el certificado que rige desde el fin de semana en Italia para consumir en mesas internas de bares y restaurantes y para participar de eventos techados o en los que exista riesgo de aglomeración.

Sindicatos y representantes gastronómicos criticaron la entrada en vigencia del “pase verde” para los comedores de empresas y fábricas, que solo permitirá el acceso a trabajadores vacunados, recuperados del coronavirus o con un test negativo de la Covid-19.

“Se han asegurado fábricas y oficinas, es inaceptable castigar a quienes no tienen el certificado. Puedo estar con colegas en la oficina o en la fábrica, pero luego para el comedor no podemos ir si no tenemos el pase verde. Es incomprensible”, criticó el secretario general de la central sindical nacional Cgil, Maurizio Landini.

En ese marco, el responsable de gastronomía de la cámara empresarial Legacoop, Andrea Laguardia, aseguró que “no se entiende la razón de la obligación” de usar el “pase verde” en los comedores.