En respuesta a la adhesión de Finlandia a la OTAN, Rusia ha amenazado con cortar las relaciones diplomáticas con el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por la decisión de Finlandia de unirse a la Alianza Atlántica.

"La adhesión de Finlandia a la OTAN es un acto hostil y provocativo que mina la estabilidad en la región", dice el comunicado. "Rusia considerará la posibilidad de cortar las relaciones diplomáticas con Finlandia si esta decisión no es revertida".

El gobierno finlandés respondió rápidamente a la amenaza de Rusia, diciendo que "la adhesión a la OTAN es una decisión soberana que no está dirigida contra ningún país en particular". El primer ministro finlandés, Antti Rinne, enfatizó que su país "no tiene intención de provocar a Rusia" y que espera seguir manteniendo relaciones constructivas con su vecino del este.

La situación ha aumentado la tensión entre Rusia y la OTAN, que ya estaba en alerta máxima debido a la crisis en Ucrania. La adhesión de Finlandia a la Alianza Atlántica podría aumentar aún más la inestabilidad en la región y la posibilidad de conflictos militares.