Todo listo para el debate presidencial en Estados Unidos

El próximo martes se llevará a cabo en Estados Unidos el debate presidencial entre los dos aspirantes al cargo, Donald Trump, por el Partido Republicano, y Kamala Harris, por el Partido Demócrata. Este primer cruce durará 90 minutos. En lo que refiere a la programación del evento, no habrá discursos de apertura en el debate, solo de cierre, y será Trump quien dé el último de los dos, ya que el último martes ganó el sorteo y eligió decidir el orden, mientras que Harris eligió su situación en el podio derecho del escenario. Los candidatos, que no podrán llevar notas escritas previamente o elementos para ayudar a explicarse, ni hacerse preguntas el uno al otro, tendrán dos minutos para responder a las preguntas de los moderadores, dos minutos para refutaciones y un minuto extra para aclaraciones. Además, ambos tendrán que estar de pie tras sus podios durante el debate entero y no podrán interactuar con sus trabajadores de campaña.