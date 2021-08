Tomó un trago y se le metió el diablo en el cuerpo

Un hecho estremecedor se registró en Reino Unido, donde aseguran que el demonio tomó posesión de una joven tras tomar un extraño trago en un boliche. Según destacaron, un extraño se lo dio y a partir de ese momento, todo cambió en la vida de la muchacha.



Millie Taplin, de 18 años, tomó un curioso trago que le dio un joven con el que había charlado toda la noche. Tras la emocionante jornada, todo se convirtió en una pesadilla ya que la chica ni bien salió de la discoteca comenzó a vomitar ferozmente.

Y luego todo fue oscuro: "Se me paralizó el cuerpo y no me podía mover, pese a desesperarme. Les dije a mis amigos que me llevaran al hospital y que le avisaran a mi hermana. Después no pude hablar mas, pese a que les respondía a mis amigos con mi cabeza".

Después en el centro médico, sufrió convulsiones feroces por dos horas. Tras doparla y atarla, la joven entró en sí y después de un día, pudo recuperarse. "Me dijeron que hable en idioma extraño por momentos. Sentí como si algo se me metía en el cuerpo. Yo no creo en fantasma y apuesto a que fue esa bebida diabólica". Tras volver a su casa, Millie destacó que jamás volver a pasar por una experiencia así y señaló que aprendió la lección, ya que dejará la noche.