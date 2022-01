Tragedia en España: murieron dos nenas aplastadas por un castillo inflable

Nueve niños jugaban en un castillo inflable en Mislata, Valencia, cuando un fuerte viento levantó la estructura por los aires. Por el accidente fallecieron dos nenas de 4 y 8 años.

La primera víctima murió el 4 de enero, fecha en la que ocurrió el incidente, mientras que el domingo luego de permanecer cuatro días internada con muerte cerebral falleció la segunda niña.

Fue el padre quien comunicó la triste noticia a través de Twitter, “Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los cinco amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. Vera”, redactó Iván Pérez.

El ayuntamiento de Mislata declaró el luto oficial y suspendió todas las actividades municipales por un plazo de 72 horas. La policía local abrió una investigación para determinar si el inflable respetaba las normas de seguridad.