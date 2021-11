Tras los incendios en California, hay escasez de árboles de Navidad

El armado del árbol de Navidad, una de las tradiciones más populares en Estados Unidos, se ve afectado por el cambio climático. Los incendios forestales y la fuerte sequía han dañado gravemente las plantaciones de pinos en el oeste de Norteamérica. Los vendedores en el estado de California auguran pérdidas debido a la escasez y la pobre calidad de los pinos, ya que los precios bajarán considerablemente.

“No puedo hacer nada. Tengo que bajar los precios. Siempre he sido justo, doy un buen árbol por un precio justo, no estoy preocupado”, dijo Sidney Boolootian, vendedor de pinos en la ciudad californiana de Clovis. “La cosecha se redujo en un 40% para toda la industria, no es algo que sucede sólo aquí. Tenemos escasez de árboles. Pueden ver que muchos terrenos no tienen árboles o están muy limitados en cantidad”.