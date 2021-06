Varios heridos tras una protesta indígena en Brasilia contra la división de tierras en el Amazonas

Los pueblos originarios de "Levante pela Terra" (Levántate por la Tierra) fueron nuevamente reprimidos por la policía militar de Brasil, cerca del Congreso Nacional en Brasilia, cuando protestaban en contra un proyecto de ley.

El proyecto, amenaza con anular la demarcación de tierras indígenas y viabilizar la apertura de territorios protegidos para la minería. Durante la protesta, la policía dispersó con gases la manifestación frente al edificio donde funciona la Cámara de Diputados, cuya sesión de votación debió ser suspendida a causa de la represión.

Ancianos y niños se encontraban en la protesta que fue reprimida por la Tropa de Choque de la policía militar, que argumentó que los manifestantes les dispararon flechas e indicaron que un agente resultó herido.

Después, Prensa de la Cámara de Diputados indicó que unos 500 manifestantes "intentaron invadir" un acceso al Congreso y que los heridos fueron dos miembros de la Policía Legislativa y un policía militar, todos con flechas.

"Nuevamente fuimos atacados con irrespeto, como si fuéramos animales; una discriminación muy grande contra los pueblos indígenas", dijo Dário Vitório Kopenawa, del pueblo Yanomami.

"La cobardía con la que la policía de Brasilia reprimió las manifestaciones de los pueblos indígenas es inaceptable. La sociedad brasileña debe rechazar la banalización de estas agresiones. Un país que no respeta a sus pueblos originarios no puede avanzar", advirtió el ex mandatario, Luiz Inácio Lula Da Silva,que fue una de las primeras voces que se alzó para repudiar la represión.