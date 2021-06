8.686 bonaerenses no pudieron acreditar su condición de prioritarios

En medio de la segunda ola de Covid en donde la solidaridad de la población es uno de los pilares para dar lucha a la pandemia, la Provincia detectó entre los inscriptos para la vacuna a más de 8.600 bonaerenses que mintieron a la hora de inscribirse para recibir su turno de vacunación y que, por lo tanto, no pudieron acreditar las condiciones que los ubicaban en los grupos de riesgo, por lo que se les negó la inoculación en la posta a la que concurrieron.



Fueron 8.686 personas inscriptas como “grupo de riesgo” para vacunarse en la provincia de Buenos Aires, las que no pudieron acreditar esa condición para tener prioridad, por lo que fueron rechazadas en los lugares a los que concurrieron luego de que se les asignara el turno, según informó el Ministerio de Salud provincial.



En ese marco, la subsecretaria de Gestión de la Información de esa cartera, Leticia Ceriani, explicó que “hasta ahora llevamos vacunados en la Provincia casi 2.200.000 personas de los grupos de riesgo y detectamos 8.686 casos en los que las personas no llevaron esa documentación o no la tenían en el momento de ir a vacunarse, y cuando se les ofreció firmar la declaración, no lo aceptaron tampoco”.



“Entendemos que son personas que se equivocaron o falsearon los datos del registro para acceder a la vacunación antes de lo que les correspondía”, indicó y agregó que “en esos casos, las personas no fueron vacunadas y (fueron) rechazadas en esa instancia de la admisión de las postas de vacunación”

El dato que se actualizó, ya que hace una semana el número era de poco más de 5.200 personas, surge a partir del cruce de datos entre el sistema informatizado de la carga de información de las personas que se inscriben para recibir la vacuna y el control que realizan trabajadores durante el triage, en la zona previa a la vacunación en cada posta, en donde se consulta sobre la enfermedad preexistente que declaró y se le pide la constancia.



Cabe aclarar que para poder acceder a la vacunación, todas las personas mayores de 18 años que residan en la provincia de Buenos Aires deben inscribirse a través de la web vacunatepba.gba.gob.ar o de la aplicación VacunatePBA, completar el registro, señalar a qué grupo poblacional pertenecen y declarar si poseen alguna de las patologías de riesgo que están indicadas para ser priorizadas en la vacunación.



Primero las personas acceden al turno por medio del sistema informático, luego en el vacunatorio se constatan y certifican los datos personales y su lugar de trabajo o riesgos declarados al momento de su inscripción; según el caso, se valida la información o se propone la declaración jurada como vía alternativa para acreditar el riesgo inscripto.



Números de la vacunación y descenso de casos



La Provincia está cerca de los 5 millones de habitantes vacunados con la primera dosis y acaba de pasar el millón de ciudadanos vacunados con la segunda, por lo que uno de cada 17 habitantes de los 135 municipios del territorio provincial, tiene el plan de vacunación completo.



En ese sentido, el titular del área sanitaria bonaerense recalcó que “la semana pasada comenzó un descenso importante de contagios, que persiste, con un promedio de 2.400 casos menos diarios por día”.



“Se inició un proceso de distensión del sistema sanitario, con tres o cuatro días de descenso en la cantidad de camas ocupadas”, indicó y resaltó el avance de la campaña de vacunación: “En la provincia de Buenos Aires la vacunación va avanzando fuertemente”, a su vez aseguró que el miércoles se registró un nuevo récord “de vacunados en un día”, con 130.930 aplicaciones.



Finalmente afirmó que de continuar el actual ritmo de vacunación, en dos meses podrían estar inmunizados, no solo los grupos de riesgo y trabajadores esenciales, sino también “una gran parte de la población sin factores de riesgo”.