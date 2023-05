“A la hora de la verdad, la gente va a ir a votar en defensa propia”

El embajador de Argentina en Brasil y precandidato a presidente del Frente de Todos, Daniel Scioli brindó ayer por la mañana una entrevista a Canal 26 donde apuntó que ya “no hay margen para pedir más sacrificio y sufrimiento a nuestra gente, hay que mejorar la distribución del ingreso y poner el eje en producir, producir y producir cada día más”.

“Aquellos desafíos cuando asumimos con Néstor Kirchner hace 20 años hoy están presentes, los tenemos que generar de cara al futuro. Recomponer el salario, avanzar en el desendeudamiento son el camino para lograr resolver los problemas de fondo que tiene el país: inflación y poder adquisitivo. Néstor en su momento encaró un proceso muy fuerte de reindustrialización, y ahora que tenemos las fábricas tenemos que darles herramientas para que sean más competitivas, el rol de la economía del conocimiento y un sistema financiero integrado a la producción, el trabajo y las exportaciones”, apuntó Scioli.

En cuanto a la situación actual dentro del Frente de Todos insistió en que “se trata de una amplia coalición desde sus inicios y es importante recrearla y darle el poder a la ciudadanía para que ordene las candidaturas, para fortalecer a nuestro espacio es muy importante que nos demos una PASO donde la gente elija lo que considera lo mejor”.

En ese sentido, reiteró no tener dudas sobre su candidatura: “Ya lo expresé con toda claridad, lo sostengo, y creo que la gente va a votar lo previsible, confiable, quien tenga capacidad de lograr acuerdos, consensos y políticas de estado con sensatez y racionalidad. Eso me da la confianza que las PASO no sólo van a potenciarnos sino que van a dar una gran oportunidad para que aquellas ideas que en 2015 le propuse a los argentinos mientras Macri negaba que iba a hacer lo que finalmente hizo como volver al FMI, hoy tenemos una gran oportunidad y tengo una gran confianza con el futuro de Argentina, y si lo hacemos con Brasil realmente va a ser mucho mas importante”.

“Hoy existe un espacio que encarna la bronca, la frustración de muchos jóvenes que propone la dolarización como una salida, el otro espacio que propone una agenda de trabajo más rápida que en 2015 que es Juntos por el Cambio y sabemos lo que ello conlleva y los que entendemos que desde el crecimiento, el progreso, el desarrollo, el país sale adelante, y creo que a la hora de la verdad la gente va a ir a votar en defensa propia”, sentenció Scioli.