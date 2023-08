Absurda situación de la Justicia

Myriam Renée Chávez de Balcedo estuvo detenida desde noviembre de 2018 por presunto lavado de dinero y asociación ilícita hasta el momento del fallo proveniente de la Cámara Federal de La Plata, que ordenó excarcelar a la dueña de la empresa Edigráfica y exdirectora de diario Hoy.

Hasta ese momento, los camaristas consideraron que no existían elementos probatorios que implicaran riesgos procesales, por lo que la madre del ingeniero y dueño de este multimedio, Marcelo Balcedo, fue excarcelada bajo caución juratoria.

En ese sentido, la Justicia había manifestado que existía “un cuadro desprovisto de elementos concretos que indiquen un probable riesgo procesal”, además de afirmar que “la imputada carecía de antecedentes penales”, tuvieron en cuenta “la edad avanzada de Chávez” y “el arraigo afirmado por la defensa que alejan la idea de elusión”.

Cabe recordar que dicha causa se produce en un contexto de persecución política y judicial a Marcelo Balcedo, exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), el cual se vio intervenido ilegalmente.

En base a esto, los empleados del sindicato habían sido denunciados por el fiscal federal de La Plata, Hernán Schapiro, quien decidió abrir una causa paralela e investigar a los imputados.

Para implicar al ingeniero, se recurrió a una denuncia de la AFIP contra el Soeme en la que se pedía al gremio documentación para establecer si le correspondía el pago o no del impuesto a las Ganancias.

Luego de esto, la Justicia procedió a acusar a Balcedo de apropiación de dinero de los afiliados del sindicato para fines personales. Finalmente, no se logró determinar pruebas que acreditaran que sus bienes provenían de esos fondos.

En declaraciones anteriores, el empresario habló sobre la situación judicial y aseguró que “fue una causa política inventada por el macrismo”.

En 2018, mismo año en que se intervino el sindicato, efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron a Myriam Renée Chávez de Balcedo, la madre de Marcelo Balcedo, por orden del juez federal Ernesto Kreplak, quien además pidió la detención de otras seis personas, entre ellos el contador del sindicato.

La exdirectora de diario Hoy fue detenida bajo los supuestos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita a raíz de presuntas irregularidades en los balances del multimedio que estaban a su nombre durante los años 2012 y 2017, los cuales hasta el momento no se pudieron ­comprobar.

En ese sentido, hasta el día de hoy, en una nueva audiencia del juicio que la implica, “Nené” defiende su patrimonio y el de su familia ante una Justicia absurda que no posee las pruebas suficientes para indicar que ese dinero fue malversado. “Lo que tiene mi hijo es producto de 28 años de tener una radio exitosa y 24 años de trabajar en un diario, mi diario. Paga esta consecuencia porque no me pudieron contar ni una pestaña a mí. Entonces, fueron contra él y le inventaron una causa infame”, sostuvo Myriam Renée Chávez en una nota a la prensa.

Por último, en 2023, el Juzgado Federal n° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, dictó su procesamiento sin prisión preventiva por “evasión tributaria simple” y “evasión previsional simple”, y ordenó trabar embargo sobre los bienes por 12 millones de pesos.