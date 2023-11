Abuelas de Plaza de Mayo pedirá una reunión con Milei

La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció ayer que en los próximos días le pedirán una reunión al presidente electo Javier Milei “como lo hemos hecho con todos los presidentes”. La referente de los derechos humanos se mostró “preocupada” por la futura administración del libertario y anticipó que continuarán “a ultranza buscando a nuestros nietos robados durante la dictadura cívico militar”.

“Vamos a pedir, cuando creamos propicio y prudente, una reunión con el nuevo presidente, como lo hemos hecho siempre”, confirmó la presidenta de la asociación en declaraciones a la prensa. “Mañana (por hoy), en la reunión de comisión, las Abuelas decidiremos pedirle más adelante una audiencia al actual presidente, como hemos hecho con todos”, ahondaron.

En el mismo sentido, Carlotto recordó que “el único” mandatario electo que no las recibió en Casa Rosada fue Mauricio Macri. “Dijo: No tengo tiempo, de aquí en adelante diríjanse al ministro de Justicia. Después nos recibió. No importa. Son cosas que hay que vivirlas”, comentó.

Por otro lado, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo contó que el resultado del balotaje entre el economista liberal y Sergio Massa le provocó “lágrimas y decaimiento”, pero que “lo de hoy es lucha. “Vamos a seguir a ultranza buscando a nuestros nietos robados durante la dictadura cívico militar, misión que tenemos, por la que hemos corrido riesgo de vida. Y no es que uno sea valiente, sino que tiene un amor enorme por esa generación diezmada”, dijo.

“¿Estamos preocupados? Sí y mucho. Pero la preocupación no va a borrar la fuerza del amor que tenemos por todos los que dieron la vida por un país mejor así que ahí estaremos”, reflexionó la histórica dirigente. Y alentó: “Hay que mirar para adelante, estamos vivos, tenemos un país maravilloso y como con cualquier gobierno, cuando se haga algo que no le gusta al pueblo, el pueblo saldrá a manifestarlo”.

Más allá del impacto, Estela de Carlotto destacó que jornada democrática y subrayó que, si bien no comulgan con el liberal, “lo eligió el pueblo y la voluntad del pueblo soberano es esa”.

La campaña de Milei

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo recordó las propuestas en materia de derechos humanos que expresó el liberal Javier Milei durante la campaña y recordó que “no es nada grato”. “Las palabras de este hombre no han sido felices para con nosotros. No es una persona que responda con seguridad y permanencia las cosas que dice, dice una cosa y hace otra”, ahondó.

No obstante, animó a tener paciencia y “ver en esta etapa primaria con quién se rodea” Milei. “Con ese respeto que merece una persona que ha sido elegida, hay que ver qué hace y esto es nuestra obligación, estar permanentemente observando si lo que hace conviene o no al país y manifestarnos”, dijo.

Y cerró: “Está la oposición y los que van a gobernar. Ellos saben, nos conocen. Que no nos ofendan, que no nos perturben porque nosotros tenemos una larguísima historia de lucha en la Argentina y en el mundo, y el mundo entero está mirando”.