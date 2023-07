Durante la noche de este jueves se llevó adelante una acalorada sesión del Consejo Deliberante que terminó con fuertes discusiones y gritos dentro del recinto.

Las figuras del kirchnerismo pidieron una sesión especial para tratar los temas en agenda.

El peronista Guillermo Escudero se refirió a la sesión y la describió como un "escándalo":

"Es una vergüenza lo del Consejo Deliberante, una vergüenza, no quisieron tratar los temas, tuvimos que pedir sesión especial porque no querían sesionar las sesiones ordinarias. (...) Y no quisieron tratar ninguno de los temas, no dejaron hablar a los que pedían la palabra. Bueno, una vergüenza",. afirmó.

En tanto, Romina Marascio, figura de Juntos por el Cambio, dió su versión de los hechos, aunque coincidió en qué la sesión fue una "vergüenza":

"Mirá, para decírtelo en pocas palabras, lamentablemente pasa lo que suelen hacer, es utilizar las instituciones como un circo para hacer toda una puesta en escena en forma violenta, gritando. Trajeron a vecinos, los sometieron a situaciones que no tienen sentido, porque la verdad es que lo último que les interesaba era tratar realmente esos expedientes, que tampoco realmente ameritaban la urgencia que ellos plantearon. Así que la verdad, una vergüenza la sesión. No hicieron más que utilizar todo para hacer un circo", sostuvo.