Acampe en el Congreso por la ley para personas en situación de calle

Este martes, se llevó a cabo una acampe frente al Congreso de la Nación por la ley para personas en situación de calle. En este sentido, piden que se trate el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Creemos que imprescindible y fundamental que con los índices de pobreza que hay, ya que toda la situación de pobreza ha crecido, que esto se convierta en ley”, explicaron a la Red 92 y Diario Hoy.

“Básicamente el proyecto de ley nacional es un reflejo de la Ley N° 3.706 que funciona en CABA desde 2010, es el mismo espíritu de ley. Básicamente es la restitución y sostén de derechos humanos y constitucionales básicos de todas las personas en situación de calle en el país”, ampliaron.

“No nos sorprende que la derecha no apoye o no quiera tratar, no solo nuestro proyecto sino otros proyectos que tienen que ver con el bienestar de la comunidad en general. Son estrategias políticas”, criticaron.

Por último, el acampe se quedará “hasta que esto sea tratado, hoy nos enteramos que aparentemente el martes 26 sería tratado, pero no estamos seguro, vamos a ver”, concluyeron.