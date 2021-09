Alberto Fernández: "En noviembre vamos a dar vuelta esta historia"

Alberto Fernández habló en el búnker del Frente de Todos, tras las elecciones adversas en el país. El presidente destacó que buscarán mejorar los números y fue autocrítico: "Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe. Todos con respeto escuchamos el veredicto de la gente, porque sabemos que hay errores que cometimos y que no debemos cometer. De los errores aprendemos y hay una demanda que no hemos hecho en los votantes. Vamos a resolver el problema que la gente nos plantea".

Además destacó la votación: "Para nosotros es muy importante la democracia y también escuchar al pueblo. Es un dato que tomamos muy en serio y muy en cuenta. El pueblo se expresó en una situación muy especial y en una pandemia que nos complica la vida. Con todas las fuerzas políticas, pudimos llevar la elección adelante. Pudimos vacunar 12 millones de personas más al correr la fecha de elección".

Destacó que redoblarán los esfuerzos para mejorar los números: "Todos los que estamos aquí, solo queremos la felicidad de nuestro pueblo. Pero esto ha sido insuficiente y no nos han acompañado del modo que queríamos. Esta enorme encuesta que son las PASO, son un dato que vamos a considerar y que a partir de mañana, para que en noviembre en las generales los y las argentinas nos acompañen".

Y reafirmó: "Estamos frente a dos modelos de país, en el que uno deja a la gente al costado. Vamos a trabajar a partir de mañana para escuchar esa demanda, para satisfacer la demanda de la gente. Mañana mismo le pido a los militantes, que mañana mismo hablen con los vecinos. En noviembre tenemos que ganar las elecciones, porque tenemos un compromiso con el país".