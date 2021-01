En un reportaje exclusivo brindado a este multimedio, Guillermo Moreno criticó al Presidente con respecto a las medidas económicas tomadas hasta el momento, consideró “improvisada” la decisión de cerrar las exportaciones de maíz hasta marzo y adelantó que partirá como candidato en un nuevo espacio peronista en las legislativas.

Medidas económicas



El miércoles 30 de diciembre pasado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió cerrar el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz hasta que ingrese la nueva cosecha, para asegurar el abastecimiento del mercado interno.



Guillermo Moreno se refirió con dureza a la política adoptada por el Ejecutivo nacional, afirmando que “el Presidente está teniendo un nivel de insolencia con el sector privado que es atípico en cualquier gobierno. Está siendo insolente. Este es un negocio de mucho volumen y muy poco margen, y esto se debería haber hecho como se hizo, con planificación. Esto se empieza a planificar cuando se siembra, se evalúa cuánto va a ser el tonelaje de la cosecha, se sabe cuánto va a ser el mercado interno y por lo tanto se sabe cuánto el saldo exportable, más un remanente que siempre, por el criterio prudencial, va a mantener la autoridad de aplicación y que, a medida que se va acercando el fin de la comercialización, se vuelve a juntar el sector y se decide qué se hace con el remanente. Pero de ninguna manera se pueden tomar decisiones intempestivas”.



En esa línea, consideró que “lo peor de esto es la improvisación que manifiesta el Presidente. No le gusta planificar, prefiere improvisar. El PBI medido a precios corrientes va a caer en el año 2020 entre el 14 y el 15%. Cinco de esos puntos le corresponden a la pandemia, que va a ser el promedio mundial de caída económica producto del Covid-19. Ahora, los puntos restantes son responsabilidad de Alberto Fernández. Ha destruido la economía argentina”.

Legislativas 2021



De cara a las elecciones de medio término planificadas para este año, Moreno adelantó que “estamos construyendo un partido dentro del partido peronista que se llama Principios y Valores, y vamos a confrontar con el Partido Justicialista en las próximas elecciones legislativas”, y añadió: “Voy a ser el candidato a diputado que va a encabezar esa lista”.



El exsecretario de Comercio Interior de la Nación sostuvo que “estamos construyendo el peronismo no oficialista, que es una inmensa mayoría. Al contrario de lo que piensa este gobierno socialdemócrata encabezado por Alberto Fernández, no es querido por el movimiento nacional justicialista. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo otra herramienta electoral, con la fórmula del Partido Justicialista. Nosotros expresamos la doctrina peronista. La doctrina socialdemócrata, que la levanten otros”.

Indulto a Boudou



Alberto Fernández descartó en las últimas horas la posibilidad de un indulto a Amado Boudou tras la decisión de la Justicia que revocó su prisión domiciliaria, afirmando que una de sus promesas de campaña fue la de no otorgar indultos. Moreno consideró que “es un tema político, por lo tanto lo puede resolver o el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Pero no es resolución del Poder Judicial, porque el Poder Judicial ya opinó.

De ninguna manera esto tiene que ser óbice para generar improperios o situaciones no correctas sobre el Poder Judicial. Con lo que no estoy de acuerdo es que se generen influencias o manifestaciones sobre el Poder Judicial a raíz de este tema”.