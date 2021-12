Alberto Fernández: "Los que me dicen que cierre con el Fondo no aprueban el Presupuesto y encima me apuran"

Alberto Fernández apuntó contra la oposición y cuestionó que lo "apuran para cerrar rápido" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero después rechazan el proyecto de Presupuesto 2022.

El presidente habló hoy en la presentación de Máximo Kirchner como nuevo titular del PJ bonaerense. "Discutimos con los acreedores privados en plena pandemia y nos decían 'hay que cerrar, apúrense', pero cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38 mil millones de dólares. Y ahora tengo el mismo problema, dicen 'hay que cerrar, hay que cerrar', pero los que me dicen hay que cerrar con el Fondo no me aprueban un presupuesto, y además me apuran", dijo Fernández.

"Lo que es peor es que la deuda que me piden que arregle es la que ellos tomaron" manifestó y añadió: "Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea háganlo por vergüenza, porque vergüenza debería darles lo que fueron capaces de hacer".

Por último recordó que a Cristina Fernández de Kirchner también "la dejaron sin presupuesto en 2010" y completó: "Y a mí me dejaron sin Presupuesto en 2022. Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando porque sabemos qué intereses representamos, los de los que menos tienen, los de los más postergados y los más desposeídos. No me importa qué Presupuesto me dejaron de aprobar, sé que eso lo voy a hacer con o sin Presupuesto, lo tengo claro", afirmó.