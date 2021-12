“La Corte se está arrogando facultades de otros poderes del Estado y eso es gravísimo”

Este jueves el máximo tribunal emitió un fallo en el cual proclamaba inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que redujo el número de integrantes, pasando de 20 a 13, sancionada en 2006. “El fallo de la Corte es verdaderamente escandaloso. Con este, el tribunal se está arrogando facultades de otros poderes del Estado y eso es gravísimo”, cuestionó Mena en declaraciones radiales.

El organismo había determinado que la composición del Consejo de la Magistratura no respeta el equilibrio de sectores. Además, ordenó votar al Congreso una nueva composición. “El fallo de ayer se carga a los otros dos poderes del Estado”, dijo Mena y argumentó que “no hay constitucionalista alguno que avale que pueda ser otro poder más que el Parlamento el que sanciona y pone en vigencia las leyes”

El viceministro de Justicia sostuvo que “la Corte toma por asalto el Consejo de la Magistratura” y advirtió que los miembros del más alto tribunal “están buscando paralizarlo”. En un tono combativo, Mena disparó: “Es demencial lo que hace. Si esta Ley era inconstitucional, cosa que no creo, lo tendrían que haber resuelto en 15 días, no seis años”. “Toman la decisión varios años después y le dan 120 días al organismo para adecuarse; no hay muchas palabras”, enfatizó.

Por otro lado, argumentó que, siendo el Consejo de la Magistratura el que selecciona, sanciona y remueve a los jueces, y como “el 70% de los jueces fue nombrado” por él; si -la reforma de 2006- fuera inconstitucional “habría que sacarlos a todos”.

“En ninguna de sus composiciones (anteriores), la Corte había caído en semejante nivel de pobreza argumentativa y jurídica”, y resaltó que el fallo “es verdaderamente pobre en estos términos y está muy carente de justificación”.

“La inseguridad jurídica que provoca el precedente de ayer de la Corte no tiene dimensión”, insistió el funcionario tras criticar que los miembros del alto tribunal “puedan revivir una ley derogada” cuando “esa tarea es del Congreso”.

Una “operación política”

Así se refirió Mena a esta determinación del máximo tribunal. “Difícilmente en la historia democrática argentina se va a encontrar una Corte que tenga precedentes como los que está emitiendo la actual”, continuó.

En esta misma línea, resaltó que el Gobierno está trabajando en una “profunda reforma judicial” para “readecuar normativamente el diseño institucional del país”.

También se refirió a la designación de una candidata para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, cuyo perfil, adelantó Mena, ya está definido.“Tiene que ser mujer y con formación en perspectiva de género” ya que “hay un desbarajuste descomunal en paridad”, evaluó.

Además, el funcionario subrayó que a la oposición “le viene muy bien este Poder Judicial” que “no le soluciona problemas al 99% de los argentinos” pero está en sintonía con sus intereses políticos.