Alberto Fernández: "Nuestra preocupación por el hambre y por los desposeídos es de siempre"

Esta mañana, en Avellaneda se entregaron viviendas que estaban prácticamente finalizadas a fines de 2015 y que el gobierno de Juntos por el Cambio no concluyó, con la presencia de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Jorge Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina.

Allí, el presidente destacó: "Nada de esto ocurre si el Estado no está presente, porque no lo hace el mercado sino el Estado. Si el Estado no hace estas casas, estas casas no existen. Si esto se llama estatismo, populismo, peronismo, para mí es resolverle la vida a la gente".

Posteriormente Ferraresi, ex intendente de la localidad, se refirió sobre Victoria Tolosa Paz: "Victoria es una batalladora que camina, se nos mete en Avellaneda sin avisar y nos enojamos, pero despues nos desenojamos", expresó entre risas.

Además, agregó: "Con esa vocacion de poder resolver, con ese trabajo territorial de cuidado y su trabajo en los comedores. Pudimos firmar un convenio de trabajo, cooperación y articulacion con el fin de poder fortalecer la sinergia que tienen los tres poderes el gobierno a través de ella (Victoria Tolosa Paz)".

El Presidente, se refirió a los dichos de Ferraresi y le respondió: "No te enojes con Victoria, (Tolosa Paz) ella nunca pide permiso. Tiene una preocupación que es la gente que pasa hambre y está obsesionada en recorrer cada rincón del país para resolver el problema, es lo mismo que hace Kato (Gabriel Katopodis) y lo mismo que hace Daniel (Arroyo) y que hacemos todos".