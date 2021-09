Alberto Fernández y Cristina Kirchner cerraron la campaña nacional del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerraron esta tarde en Tecnópolis la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el domingo próximo 12 de septiembre.

El acto, comenzó pasadas las 14 y la primera oradora fue Cristina Fernández de Kirchner. Abrió su discurso con la historia de Tecnópolis y acusó a Macri de no permitirle al gobierno nacional hacer el proyecto. En ese sentido dijo que "un funcionario tiene que ser terco para que en la primera de cambio no se desanime", y agregó "gobernar es hacer está en el ADN peronista".

"El hacer nuestro, a partir del 10 de diciembre de 2019, después de 4 años duros y tremendos que pasó nuestra sociedad pensaba: siempre que llegamos nosotros está todo mal", y especificó: "cuando llegamos este 10 de diciembre el país no era el mismo, aquel FMI que Nestor despachó en 2005 había vuelto. Ahora no era 9 millones de dólares era de 44 mil millones de dólares, no había una desocupación de un dígito, teníamos dos dígitos", agregó.

"Nos pasamos reestructurando deuda, en 2019 debíamos mucho más, los tarifazos, con nosotros la gente comenzó a volver a prender la calefacción", aseguró.

Luego habló sobre la gestión de la pandemia. Aseguró que al ver las imágenes de lo que ocurría en otras partes del mundo, confesó tener "miedo" y pensó que el conurbano iba a estallar: "imaginé que iba a haber cámaras de televisión en los hospitales del conurbano transmitiendo en vivo cómo moría la gente apilada en los pasillos porque no podíamos darles camas", y agregó " pero con miedos y con angustias salimos a la cancha a hacer" y así se evitó la tragedia.

"Fuimos y terminamos los hospitales que se habían negado a abrir". Sobre las vacunas "no había vacunas, conseguimos la vacuna que pudimos conseguir" y agregó "somos de los países que más vacunas ha adquirido".

Además aclaró que en CABA la vacunación fue más rápida porque "las calles están asfaltadas, la población está más cerca" mientras que en la provincia hay más población más dispersa en un mayor territorio. En este sentido, "hemos logrado controlar las nuevas variantes".

Sobre la economía aseguró que "la economía está creciendo" pero advirtió "que no sean cuatro vivos que se queden con todo y que el pueblo se quede afuera", en este mismo sentido recordó que "en 2015 dejamos el país con el salario en dólares más alto de la región, cuatro años después nos devolvieron con uno de los salarios más bajos", disparó.

"El debate lo achatan ellos mismos, sino la oposición no puede explicar nada". En este sentido, criticó a los medios y habló de las declaraciones de Macri en LN+ donde el expresidente dijo que los peronistas son golpistas pero Cristina Kirchner recordó: "lo llevó de vice a Pichetto que le votaba hasta café con leche", y agregó "podés o no estar de acuerdo pero no podés mentir, y ninguno de los periodistas se le ocurrió repreguntar", advirtió.

"Nadie discute lo que hay que discutir que es como vamos a hacer para pagarle al Fondo, cada dólar que se le paga a el fondo, es un dólar menos para que las pymes importen", agregó.

Luego criticó los dichos de Rodríguez Larreta sobre la eliminación de indemnización por despidos "si quieren eliminar la indemnización por despidos van a tener que modificar la constitución, no es cierto que se genera más trabajo digan que quieren que los empresarios ganen más plata, pero no mientan más", concluyó.

El presidente Alberto Fernández tomó la palabra después y aseguró que "es un tiempo muy difícil el que nos tocó pasar", y agregó "gobernamos 99 días sin pandemia, luego decretamos la pandemia y cambió todos los manuales".

"La única que me habló de la pandemia fue Ángela Merkel, nadie me habló de la pandemia cuando estuve en Europa", recordó el presidente sobre el comienzo de los contagios del Covid-19.

"Había desaparecido el sistema de salud", recordó el mandatario, "no es que desapareció un ministerio, desapareció el sistema, tuvimos que hacer mucho esfuerzo para terminar los hospitales que dejaron a la mitad", detalló e insististió, "levantamos un sistema que había desaparecido".

"El trabajo es el motor esencial para el capitalismo ¿Cómo no vamos a cuidar el trabajo". dijo, "el trabajo es una inversión está asociado al capital no es un costo, por eso lo cuidamos", dijo sobre las declaraciones de Rodríguez Larreta.

En este mismo sentido, se distanció de María Eugenia Vidal con respecto a las universidades: "no es lo mismo un gobierno que cree que las universidades no son para los hijos de los trabajadores que uno que cree que las universidades son para todos".

"En este país cualquiera puede decir cualquier cosa y nadie es perseguido", dijo en línea con lo que comentó la vicepresidente sobre el periodismo y agregó "ya no tenemos espías al servicio de jueces".

Sobre el trabajo criticó duramente al gobierno anterior y se preguntó "¿van a proponer en el Congreso que se bajen las indemnizaciones? lo que proponen es echar a la gente y que se haga emprendedor monotributistas", declaró.

"Gritan libertad para que todo siga igual, yo les pido a los jóvenes que no se dejen manipular por aquellos que asegura que nada cambia en la Argentina, nadie se ocupó más de la juventud que nosotros", y recordó los planes del gobierno para generar trabajo joven.

"Ellos hablan, pero cuando estuvieron no hicieron nada de lo que hablaron", disparó contra la oposición.

Finalmente, el mandatario habló de federalizar el país. En ese sentido dijo que "tenemos que aprender a igualar el país, tenemos que llegar a ese día donde el jujeño tenga las mismas posibilidades de desarrollo que alguien de la Ciudad de Buenos Aires".

"No podemos vivir en paz sabiendo que el otro sufre, la historia nos sometió al peor de los exámenes, vamos a aprobarlo junto con nuestro pueblo", cerró.