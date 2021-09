Facundo Manes cerró su campaña en un club de Quilmes

El neurólogo devenido en la esperanza de la Unión Cívica Radical (UCR) para ganarle las internas de Juntos a Diego Santilli, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Facundo Manes, cerró su campaña en Quilmes, su ciudad natal, ayer por la tarde.

El precandidato a diputado nacional bonaerense por Dar El Paso afirmó que en las elecciones del próximo domingo los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires “tienen la oportunidad de convertir la resignación y el miedo en esperanza”. “Daremos el primer paso de esto que no tiene ni techo ni fecha de vencimiento”, señaló Manes al expresar que representa “la mejor opción” para ganarle al kirchnerismo.

“Estamos frente a la mayor crisis de la Argentina, había que reconstruirla antes de la pandemia y nos agarró frágiles y pobres. Hay que hacerlo con más fuerza y tenemos que superar la grieta que nos embrutece y empobrece y la mejor manera es con los que estamos acá para dar un salto por arriba al laberinto”, graficó el neurólogo en un discurso, más que para llegar al Parlamento, presidenciable.

Mostrando su boleta en alto, detalló que ese voto “no es un papelito”, sino que representa “a los pequeños comerciantes que abren las puertas de su local y enfrentan la crisis, las madres que tienen que salir a trabajar para alimentar a sus familias, los jóvenes que estudian y trabajan, para poder tener su propio hogar algún día o el padre de familia que, una vez más, sale a buscar un trabajo digno”, a los que consideró como “los verdaderos héroes y heroínas de la Argentina”.

“Por ellas y ellos esta ola es imparable, porque a la Argentina no alcanza con administrarla, hay que inspirarla y por eso les digo, especialmente a los jóvenes que están desilusionados, no acepten las cosas como están, no aflojen, porque cuando en la historia de la humanidad los jóvenes lucharon, pasaron cosas inimaginables”, resaltó.

Al finalizar, Manes consideró que el voto hacia su candidatura será “la voz de millones de personas que no se resignan a aceptar las mismas prácticas de siempre y que le dicen basta a las divisiones que nos separan y que deciden no renunciar a la Argentina”.