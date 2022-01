Amplio apoyo a la marcha por la reforma del Poder Judicial

Con el objetivo de exigir el "fin del lawfare", el próximo martes se llevará a cabo la marcha del 1F bajo la consigna "Basta de impunidad". La movilización, que se replicará en más de 30 ciudades de todo el país, aglutinará a diversas organizaciones que exigen una reforma integral del Poder Judicial.

"Hace más de diez años que pienso que el Poder Judicial tiene que ser un poder de servicio para el pueblo, no un lugar de privilegios para los poderosos. No creo que haya mucha gente, desde el lugar del ciudadano común, que diga que tenemos un buen servicio de Justicia. Ya lo decía Hernández con el Martín Fierro: que la ley es una telaraña que atrapa al bicho chico, y esa es una verdad que es difícil que te puedan discutir. Y no podemos naturalizar estas cosas", dijo Juan María Ramos Padilla,juez titular de la Cámara del Tribunal Oral N°29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Martina Forns, jueza federal de San Martín e integrante de Justicia Legítima, le dijo a Página 12 que "hay mucho entusiasmo porque se ha logrado poner en agenda el tema de la Justicia. Es un momento muy importante porque se va a manifestar en la calle, se van a hacer visibles cuestiones que hasta ahora estaban en manos de un Poder Judicial patriarcal, elitista, injusto, lejos del pueblo.".

En tanto, Leopoldo Moreau, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (Frente de Todos), indicó que "si unimos la demanda de la sociedad, si la organizamos y la transformamos en una conciencia extendida en la mayoría de nuestros compatriotas, y a eso lo acompaña la voluntad política, no tengo dudas de que se puede llevar adelante la reforma judicial".

En tanto, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, afirmó: "La expectativa es una gran movilización que va a ser el primer paso de una continuidad que va a escalar no solo en masividad, sino en la convocatoria de sectores que se van a ir sumando para convertir esto en una verdadera epopeya del pueblo, pidiendo una Justicia que deje de ser corrupta y de estar alineada al poder y fundamentalmente alejada de la democracia".