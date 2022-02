Analizan implementar un impuesto por "casa vacía"

El gobierno busca la manera de bajar los precios de los alquileres por lo que analiza aumentar la oferta a partir de colocar un impuesto a las viviendas desocupadas. Según informó Roberto Feletti, la medida no está descartada.

"El mercado no asigna bien los recursos. El propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compromete, y el inquilino no puede pagar esa renta", evaluó el secretario.

El problema afecta ambos lados del mostrador, los dueños no quieren alquilar porque no obtienen las ganancias esperadas y los inquilinos encuentran altos y poca oferta.

Según la idea del gobierno, luego de analizar las problemáticas del sector, se buscará encontrar una herramienta que beneficie al sector.

Implementar el impuesto alentaría a que más viviendas ingresen al mercado de alquileres, bajaría los precios y haría las viviendas más accesibles mientras que permitiría a los dueños recibir rentas razonables.