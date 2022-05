Aníbal Fernández: "Si no estuviera de acuerdo con el gobierno me iría"

En el marco de la presentación de la nueva familia de billetes, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández habló con la prensa sobre la gestión nacional y consideró que quienes no estén de acuerdo con las políticas del Ejecutivo deberían irse.

"La situación política y la visión que el presidente tiene respecto de la gestación de un gobierno que emite política pública en beneficio del bien común no las cuestionó" afirmó el titular de la cartera de Seguridad y añadió: "Soy un ministro de este gobierno y si no estuviera de acuerdo me iría, que es lo que tiene que suceder con los que no están de acuerdo".

En cuanto a la actualidad económica del país aseguró que "hay que seguir trabajando para transformar la realidad" que dejaron los "cuatro años de catástrofe que nos tocaron vivir desde el 2015 al 2019 y los dos años complicados con la pandemia y la guerra". A pesar de esto manifestó que "hay muchos números que nos muestran que la economía de todo este 2022 va a ser muy particular".

Por último manifestó que "uno quisiera crecer más" pero "no están dadas las condiciones porque para crecer se necesita importar y para importar se necesitan dólares y eso complica la situación. Pero hay muchas políticas públicas que pueden desarmar ese riesgo y posicionarnos en una posibilidad cierta de crecimiento", finalizó.