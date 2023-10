Argentina decide: los detalles de la elección

Las elecciones generales a disputarse hoy definirán quién ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo y parte de la composición del Poder Legislativo nacional.

El Congreso renovará 130 bancas de Diputados y un tercio del Senado, lo que significa 24 miembros. Además, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectúan sus elecciones locales para gobernador, parlamentarios locales y autoridades municipales.

Asimismo, se define la composición del Parlasur, Parlamento del Mercosur, donde se elige a 19 representantes a nivel nacional cuyos votos se suman como un distrito único, y 24 en el nivel regional por cada provincia y la ciudad de ­Buenos Aires.

Los números en las PASO

Según los datos brindados por la Dirección Nacional Electoral (DINE), en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), celebradas el pasado 13 de agosto, había un total de 35.405.013 ciudadanos argentinos habilitados para sufragar; el mismo registro que para estas elecciones generales. La concurrencia fue del 69% del electorado y superó a las PASO de 2021, que registró una participación del 67%.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires es el distrito que, por amplia diferencia, mayor cantidad de electores posee. Las personas habilitadas para ejercer el voto son 13.110.768 representando un 37,04% del total del país. Sumadas, las provincias de Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan los 4 distritos con mayor porcentaje de electores y electoras en todo el país, alcanzando más de un 60% entre todos.

El resto de las provincias están por debajo del 5%, siendo Tierra del Fuego la de menor cantidad con 148.020 electores y electoras, representando un 0,42% del padrón nacional.

La pasada jornada electoral se inició a partir de las 8 y concluyó a las 18 del mismo día. En la Ciudad de Buenos Aires, las demoras se hicieron notar por fallas en el sistema de Boleta Única Electrónica impulsado por el gobierno porteño, donde, de manera inmediata, la Justicia puso foco en siete escuelas, en las que la jueza electoral, María Servini, ordenó que los comicios se extiendan hasta las 19.30.

El operativo detrás de las elecciones

Tras la logística para la distribución de todo el material necesario para las elecciones generales del domingo, se encuentra el trabajo del Correo Argentino. De la logística, participaron 76.170 empleados y 16.265 vehículos que transportaron 104.520 urnas para que lleguen a 16.942 locales de comicios, a fin de que los electores habilitados puedan sufragar el domingo.

Además de los vehículos y con el fin de llegar a los lugares más recónditos del país, se utilizan 15 lanchas para atravesar ríos y lagos, camionetas 4x4 para caminos de difícil acceso, un cuatriciclo en Catamarca y 52 tractores.

El ejercicio del voto

Para todos los residentes en territorio argentino mayores de 16 años, es universal, igual, secreto y obligatorio. Sin embargo, la ley no sanciona a los menores de 18 años que no voten y los mayores de 70 años están exceptuados de la obligación de votar, es decir, si no concurren, la ley no los sanciona.

En el caso de estar a más de 500 kilómetros del lugar donde se vota, la persona debe presentarse en la comisaría más próxima y solicitar un certificado para probar la distancia al domicilio que figura en el Documento Nacional de Identidad.

En tanto, las personas que no asistan, exceptuando los casos antes mencionados, quedarán inscriptas en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar y deberán pagar una multa si no justifican su inasistencia ante la Secretaría Electoral de cada jurisdicción.

Cabe mencionar que, para aquellos menores de 18 años que quieran ejercer su derecho, es necesario que hayan realizado la actualización del DNI a los 14 años.

El momento del sufragio

El proceso electoral se iniciará hoy a ­partir de las 8 y concluirá a las 18. Desde la DINE, aconsejan consultar el padrón (www.padron.gob.ar) para chequear lugar, mesa y número de orden para agilizar el ejercicio del voto.

Los ciudadanos que no figuren en el padrón no podrán emitir su voto en los comicios presidenciales del próximo domingo.

Los ciudadanos que no sufragaron en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto “no tienen ningún impedimento” para emitir su derecho este domingo, según aclaró el titular de la DINE, Marcos Schiavi.

Los documentos habilitados para votar son: Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica; DNI libreta verde; DNI libreta celeste; tarjeta del DNI libreta celeste y el DNI tarjeta. El DNI versión virtual que figura en la aplicación Mi Argentina no estará permitido para emitir el sufragio.

Voto extranjero

Un total de 435.556 argentinos que residen en el exterior están habilitados para votar hoy en los comicios generales en las categorías nacionales. El ejercicio lo podrán llevar a cabo en más de 300 mesas que se instalarán en 141 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero, entre embajadas y consulados.

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto. Los argentinos que residen en el exterior son incorporados a este padrón de manera automática, siempre que el domicilio esté consignado en el DNI en el extranjero, lo cual constituye una condición necesaria.

En cuanto a las categorías, están habilitados para votar presidente, vicepresidente, parlamentarios de Mercosur por Distrito Único Nacional y regionales, y senadores y diputados nacionales en todas las provincias.

En los casos de Ucrania e Israel, el Gobierno nacional dispuso el martes pasado suspender los comicios generales de la Argentina previstos en ambos países debido a la situación de conflicto bélico que los afecta.

Voto asistido

En el marco de la campaña nacional Elecciones sin Discriminación, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) ha ­desarrollado una serie de medidas y recomendaciones que aseguran que las elecciones sean inclusivas y accesibles.

Durante la jornada electoral, se dará prioridad de voto ante casos de limitación o discapacidad como así también los adultos mayores y las personas gestantes y/o con menores.

Cada establecimiento de votación debe contar con un Cuarto Oscuro Accesible (COA), el cual se encuentra señalizado para que pueda ser fácilmente identificado. Si un elector estuviera acompañado por un perro guía o de asistencia, puede ingresar al establecimiento y acceder al cuarto oscuro con él.

Los resultados

Los datos para el escrutinio provisorio serán transmitidos desde todo el territorio al centro de cómputos del Correo Argentino por 15.495 operadores que digitalizarán las actas escaneadas, desde 12.010 locales, donde habrá 2.068 supervisores, para controlar el correcto envío de 91.905 telegramas, según las autoridades.

Según estimaron desde la DINE, los primeros números del escrutinio provisorio se conocerán después de las 22 y se publicarán en la web oficial www.resultados.gob.ar.