Argentina mantiene la neutralidad en la búsqueda de vacunas

“Las negociaciones por el acceso a las vacunas contra la Covid-19 no implican un posicionamiento geopolítico de la Argentina”, aseguró el canciller Felipe Solá. El funcionario sostuvo que el país “valora mucho tener una identidad que es la neutralidad activa, que en el fondo es una actitud de independencia, tratando de no someterse a ningún tipo de pelea como la que existe entre Estados Unidos y China”.



Con respecto a las vacunas que se de-sarrollaron en Rusia, Solá contó que “Argentina puso una voluntad muy fuerte de conocer la vacuna rusa y de esa manera pudimos tener acceso a una vacuna que se está demostrando que es una de las mejores”. “Hay que valorar el gesto de Rusia”, agregó y destacó la adquisición de más de cinco millones de dosis de la vacuna “SputnikV”.



“Las grandes potencias realizaron una enorme cantidad de compras, por precontratos de vacunas que no habían terminado la fase 3”, contó el canciller. “Había un doble juego: compro más de lo que necesito, me aseguro y hablo de la necesidad de ayudar y de que la vacuna sea un bien de acceso universal”, concluyó.



El Gobierno nacional ya está distribuyendo las últimas dosis que llegaron desde Pekín y Moscú y todavía no confirmó la llegada de nuevas vacunas al territorio nacional.