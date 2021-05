El Enacom irá a la Corte contra el aumento de tarifas en telefonía celular

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que el tribunal confirme que la telefonía celular y otros servicios de comunicaciones son servicios públicos y deje así sin efecto otro fallo que le permitió a la compañía Telecom aumentar sus tarifas a pesar del decreto presidencial que lo impide.



En agosto del año pasado, el Presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 690/20, que incluye a las telecomunicaciones, como el servicio de telefonía celular, entre los servicios públicos, que requieren el control estatal sobre sus tarifas y condiciones. Pero este viernes la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un recurso presentado por Telecom para suspender temporalmente los artículos del decreto que la afectan. En la práctica, la autorizó a subir sus tarifas.



Ayer, el Enacom anunció que elevará a la Corte un recurso para que, a su vez, deje sin efecto el fallo de la Cámara y confirme que la telefonía celular es, en efecto, un servicio público, y que Telecom y el resto de las compañías del sector no pueden aumentar unilateralmente sus tarifas.



El vicepresidente del ente oficial, Gustavo López, dijo que el fallo de la Cámara “deja desamparados a millones de usuarios de la empresa Telecom que mañana no saben cuánto les van a cobrar”.

En un comunicado, el Enacom afirmó que la decisión judicial “no sorprendió” a las autoridades porque “no modifica lo que venía ocurriendo en la práctica desde la promulgación de dicho DNU ratificado por Ley, ya que Telecom incumple el mismo desde hace más de ocho meses”.



López venía advirtiendo que los usuarios de servicios de telefonía, televisión por cable e internet no deben pagar las facturas si vienen con aumento, ya que el decreto que los declara servicios públicos “está vigente”.