Arias presentó un repudio por la reunión de Macri con Conte Grand y el oficialismo optó por no acompañarlo

En la sesión de este jueves, el concejal del Frente de Todos, Luis Arias, presentó un proyecto de ordenanza para que el cuerpo se expida y repudie el encuentro personal entre Mauricio Macri y Julio Conte Grand, desarrollado el jueves de la semana pasada en un reconocido restaurante porteño, y advirtió que es un “grave atentado contra la institucionalidad”.

La reunión entre el ex presidente y el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense se conoció luego de que el periodista Pablo Duggan publicara una postal de la misma, y a partir de ese momento comenzó a circular en diversos medios de comunicación y en las redes sociales.

Al respecto Arias señaló que un encuentro de esa naturaleza “provoca una sospecha sobre la independencia y el correcto accionar del Ministerio Público, fundamentalmente en relación a investigaciones contra ex funcionarios y dirigentes que pertenecen al mismo espacio político que lidera Macri”.

“Es de una gravedad institucional inusitada que un ex presidente, y líder del principal partido opositor del país, mantenga un encuentro personal con el jefe de los fiscales en territorio bonaerense. Esta situación debilita considerablemente la confianza sobre la imparcialidad en aquellas causas en las que se encuentran involucrados referentes de Juntos por el Cambio”, añadió el flamante concejal.

En otro pasaje, Arias recordó que Macri “está procesado en causas por espionaje ilegal, que si bien tramitan en la Justicia Federal, no es un dato menor que el propio Conte Grand está sindicado de ser uno de los integrantes de la denominada 'mesa judicial' que operaba durante la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y cuyo principal objetivo era el de perseguir a dirigentes opositores, sindicalistas y magistrados”.

Por último, el concejal del FDT sentenció que esa reunión es contraria “a la prédica sobre la independencia que debe garantizar el Poder Judicial”, a la vez que el encuentro entre el líder del PRO y el procurador “significa un grave episodio que atenta contra la independencia judicial y los valores éticos y morales”.

Como si todo esto fuera poco, el ex juez recordó que “la designación de Conte Grand como Procurador estuvo viciada desde el principio, no solamente porque no cumplía con el requisito básico de tener dos años de residencia en la provincia de Buenos Aires para acceder al cargo, sino y sobre todo porque venía de ser funcionario de la gestión de Vidal”, en la que se desempeñó como secretario Legal y Técnico durante poco más de un año.

A pesar de todos estos antecedentes, y de los argumentos expuestos por el edil, desde el bloque de Juntos –ahora comandado por Daría Ganduglia, ex secretario de Transporte municipal, y mano derecha del intendente Julio Garro–, se llamó a silencio y optó por no acompañar el repudio presentado por Arias.

Proyectos de rezonificación

Por otro lado, el edil también hizo uso de la palabra durante la sesión de este jueves en la que se debatió el proyecto de rezonificación elevado por el Ejecutivo, y planteó que “no se puede estar sacando a productores agrícolas para dar pie a especulaciones inmobiliarias, y esto es lo que facilita la rezonificación”.

Acto seguido, solicitó permitir la participación ciudadana en estas decisiones, ya que “con este tipo de proyectos afectamos a los vecinos”.

Respecto de la exclusión de los frentistas en el debate, el concejal preguntó: “¿Cuál es el criterio para beneficiar a ciertos vecinos y no a otros?", y concluyó: “Hay que evitar que estas ordenanzas sean en beneficio de los particulares y no de la comunidad platense".