Atentado a CFK: Uliarte se fue en plena declaración y Carrizo quebró en llanto

En la jornada pasada, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de “La Banda de los Copitos”, se presentaron a declarar ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) por el intento de asesinato a la exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el 1° de septiembre de 2022. Durante la audiencia, la novia de Fernando Sabag Montiel decidió retirarse tras dar sus primeros testimonios porque “no se sentía bien”, mientras que el mencionado “líder” de la banda afirmó que “no tiene nada en contra de Cristina”.

La audiencia comenzó pasadas las 10 de la mañana y Uliarte fue la primera en declarar. En principio, su abogado defensor sostuvo que no iba a brindar testimonio porque había tomado pastillas que alteraban su lucidez, pero luego la mujer se sentó en el banquillo y respondió sobre su situación civil. En ese momento, se observó a la joven un tanto confundida equivocándose al mencionar su edad y al describir su extrabajo.

No obstante, el momento de mayor tensión llego cuando le consultaron por su expareja, al que calificó como un “convicto y manipulador”, y por su participación en el hecho. “¿En qué consistió el suceso que se discute, qué participación tuvo?”, inquirió Cipolla. “Partícipe y encubridora… Pero. No soy ehh…”, respondió Uliarte. Acto seguido, se agarró la cabeza y no expresó más declaraciones.

Por su parte, Carrizo sostuvo que “nunca tuvo un arma en la mano y que no mataría a una persona” y que “estaba esperando un montón para hablar” frente al tribunal.

“Pensé que esto iba a resolverse antes y nunca llegaba el día. Por fin llegó y puedo dar mi versión. No tengo nada en contra de Cristina, yo jamás mataría a una persona. Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes”, señaló.

Por otro lado, remarcó que “le quiere pedir perdón” a Cristina Fernández porque “nunca se imaginó” que iba a terminar involucrado en este caso, aunque la causa tenga como principal imputado a Fernando Sabag Montiel.

“En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso”, confesó.

Cabe recordar que el juicio se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py. Todos los miércoles habrá audiencia y se estipula que la expresidenta podría prestar declaración después de la feria judicial de invierno.