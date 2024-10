Augusto Costa dio una clase pública en plena Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, realizó una clase pública en plena Avenida Córdoba, frente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con el fin de visibilizar la crisis que atraviesan las universidades públicas en Argentina. En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y el sector educativo, Costa advirtió sobre los riesgos que conllevaría la política de ajuste propuesta por el Presidente Javier Milei, así como la intención de provincializar la educación superior.

La clase, que interrumpió dos carriles de la transitada arteria porteña, fue acompañada por bocinazos y muestras de apoyo por parte de los automovilistas. "Lo que estamos haciendo es visibilizar la situación en la que está la universidad, la amenaza y el ataque que enfrenta en este momento", explicó Costa, en una intervención televisiva que captó la atención de la audiencia. La protesta, según el ministro, no solo tiene el objetivo de denunciar el recorte presupuestario, sino también de generar un debate público sobre la importancia de la universidad pública.

En este sentido, el funcionario kicillofista fue contundente: "Defendemos la universidad pública poniendo el cuerpo en el aula y en la calle, ante un Gobierno nacional que ataca a la educación y se muestra insensible a las demandas de la sociedad. La educación pública argentina es un orgullo y un derecho. No podemos permitir que la destruyan". El ministro subrayó que, sin una educación accesible y gratuita, miles de jóvenes de sectores vulnerables quedarían excluidos del sistema universitario, limitando sus posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Durante la clase pública, Costa también hizo referencia al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario y a la presentación del presupuesto 2025. Según el ministro, el ajuste aplicado por el Gobierno en los primeros ocho meses de gestión ha reducido las transferencias a las universidades en casi un tercio. "El presupuesto 2025 no garantiza los recursos para el normal funcionamiento de la universidad pública", advirtió. Además, destacó que la comunidad universitaria y la sociedad en general son cada vez más conscientes de que esta situación es insostenible: "Si no hay un cambio en la política del Gobierno, esto no puede ir en otra dirección que no sea en un mayor conflicto".