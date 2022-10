Berazategui se suma al programa “Conectando con vos”

La localidad bonaerense de Berazategui se sumó al Programa “Conectando con vos”, en un acto en el que participaron el titular de ENACOM, Claudio Ambrosini, y el intendente del municipio, Juan José Mussi. Las autoridades firmaron el convenio y entregaron 2.500 tablets a jóvenes, adultos y adultas mayores.

Durante la jornada realizada en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, Ambrosini destacó la importancia de este programa para garantizar el acceso a la conectividad de todos los argentinos y argentinas.

Asimismo, explicó: “Hoy volvemos a Berazategui después de un largo tiempo, pasada la pandemia. Otra vez el Estado vuelve a estar donde más se lo necesita, junto a un intendente que se preocupa por la gente. Desde ENACOM estamos visitando los municipios que más necesitan conectividad, porque hoy no tener Internet significa estar fuera del sistema, significa no poder estudiar, ni trabajar, ni comunicarse con familia y amigos, y hasta no poder ver los partidos. Por eso estamos aquí, para que puedan hacer todo eso”.

Al tomar la palabra, Mussi expresó su agradecimiento tanto a Ambrosini como al ministro de Economía, Sergio Massa, y al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Además, señaló que cuando ENACOM va a Berazategui, “lo hace para traernos respuestas y soluciones”. Por último, al dirigirse a las y los beneficiarios del programa, aseguró que “las tablets son un derecho que el Gobierno les permite ejercer”.

El programa “Conectando con Vos” promueve el acceso equitativo a dispositivos TIC con el objetivo de facilitar la inserción, la integración y el desarrollo social mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Cuenta con un total de 140 mil tablets y un presupuesto de 3.500.000 pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

En el evento también estuvieron presentes el jefe de Gabinete de ENACOM, Ariel Martínez; el coordinador de Asuntos Técnicos del Organismo, Diego Leiva; el director de Atención a Usuarios y Delegaciones del Ente, Javier Forlenza, y el responsable de la Unidad de Relaciones con la Comunidad, Isidro Braillard Poccard.

“Conectando con vos” está destinado a beneficiar a aquellas personas que perciban pensiones, jubilaciones y planes sociales. También a estudiantes de escuelas primarias y secundarias y adultas y adultos mayores, con la finalidad de reducir la brecha digital y alentar la formación de una ciudadanía digital activa.

El ENACOM mantiene su compromiso de trabajar en conjunto con los municipios y provincias para articular políticas públicas que permitan llevar conectividad a cada rincón del país, generando mejores condiciones para el desarrollo económico y social de cada región.