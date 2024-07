Bianco habló en conferencia y apuntó contra el Gobierno nacional

En una nueva conferencia de prensa semanal en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el ministro estuvo junto a Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad, y Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano.

“En primer lugar, me quiero referir a lo que Sergio Palazzo denunció públicamente y pidió un acceso a la información porque nos hemos enterado que salieron de la Argentina parte de los lingotes de oro que figuran en las reservas del Banco Central”, comenzó diciendo Bianco.

“El pueblo argentino está esperando que se sepa”, afirmó preocupado por saber qué pasó con el “oro de los argentinos”, que podría ser utilizado como activo en un “embargo en juicios contra la República”.

Asimismo, Bianco dijo que “se supone que fueron dos envíos, uno el 7 de junio y otro el 28 de junio, por un valor aproximado a $450 millones” de dólares, y aclaró que eso sería “un 10% de nuestras reservas en oro han salido del país. No sabemos dónde, no sabemos para qué, no sabemos con qué objetivo, ni el monto, ni para qué”.

Por otro lado, el ministro de Gobierno también habló de los posteos del ministro Caputo acerca de que las familias deberán “vender dólares para pagar los impuestos”. Ante esto, afirmó que “se cansaron de decir en campaña que iban a bajar los impuestos a la gente”, y, por el contrario, “no se cansaron de aumentar impuestos desde que asumieron”.

Además, afirmó que si recorren las calles verán que “en las casas de empeño la gente ya vendió dólares y ahora está vendiendo los muebles, las joyas de la abuela para llegar a fin de mes”, y hasta “los juguetes de sus hijos y las ollas”.

Para concluir, Bianco también se refirió a la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores como Alfredo Astiz, durante la semana pasada: “Los crímenes que cometieron Astiz y demás genocidas y demás represores, se tratan de crímenes de Lesa Humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, o sea, no son pasibles de indultos ni de amnistías”, dejó asentado.