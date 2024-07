Preocupación de supermercadistas por la caída del consumo

De acuerdo con el último informe de la consultora Scentia, a nivel nacional el consumo en los supermercados y autoservicios cayó un 12,5% en junio en relación al mismo mes del año pasado. Además, en el primer semestre de 2024 las ventas registraron un declieve del 8,5% en comparación con el mismo periodo del 2023.

A propósito de estos datos, el referente en Formosa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAM), Fabián Hryniewicz, remarcó que “no hay ninguna medida nacional que incentive al sector productivo, incluido el de servicios, que es el comercio, sino que todo lo contrario”.

Según el referente industrial, la crisis económica y social, producto de las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, es la única responsable de la caída del consumo. “Hoy ya uno no va a comprar marcas, sino que busca productos, no lo que me gusta, sólo lo que puedo pagar”, explicó en diálogo con medios provinciales, al mismo tiempo que añadió: “Todo eso repercute en la cadena de la producción, desde donde se origina la materia prima hasta la góndola”. “Hoy te llevás lo que necesitás para el día, lo vemos en lo cotidiano”, sentenció al respecto.

A su vez, el empresario reflexionó sobre la gravedad de la situación actual: “Estamos en un momento muy complejo y los aumentos en los productos, más allá que digan que no se incrementan, es mentira, siguen subiendo”. “Uno va al supermercado y lo que compró la semana pasada tiene una variación de precios para arriba, es la ‘picardía’ de algunas empresas, sobre todo de las multinacionales, que además hacen los envases cada vez más pequeños”, agregó.

En lo que respecta al difícil panorama que se les presenta a los supermercadistas y autoservicios, Hryniewicz sostuvo que “si no hay demanda, no hay producción, si no hay producción no hay industrialización”. En esta misma línea, apuntó contra la gestión de Javier Milei: “Hasta ahora no encontramos incentivos desde Nación para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la evolución comercial”.