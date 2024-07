El superávit no incluyó universidades

En la última semana, el Gobierno nacional, a través de su Ministerio de Economía, confirmó que junio cerró con un superávit primario de 488.569 millones de pesos, lo que representa 1,1% del PBI.

Sin embargo, tanto la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) como la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) mostraron un déficit primario de 1,4 billones de pesos.

La diferencia se debió a que el Gobierno contabiliza solo lo ya pagado, mientras que la OPC y la ASAP incluyen los compromisos formales de deuda todavía no ejecutados, como el gasto en universidades. Según mostró el economista Santiago Pérez Pons, esta partida disminuyó de 247.000 millones de pesos en mayo a solo 16.556 millones de pesos en junio. “Por lo menos no pagaron 300.000 millones de pesos en concepto de sueldo y gastos de funcionamiento”, sentenció, a lo que agregó que probablemente “lo habrán pagado en la primera semana de julio para que no entre en el resultado de junio”.