“Bruglia y Bertuzzi ya no están más en esos cargos”

En declaraciones a El Destape Radio, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, dijo: “Macri quiso armar un tribunal especial para juzgar a Cristina Kirchner, y ahí tuvo que intervenir la Corte Suprema, que dijo que los traslados se podían hacer cuando se respeta la jurisdicción y la jerarquía, y con los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se cumplió. No hu­biese co­rres­pondido que el ­pre­sidente lo hi­ciera por decreto, porque el vicio original era que estos traslados no habían pasado por el Senado”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que “los traslados de (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Germán) Castelli fueron rechazados con toda razón. Y ellos desconocieron al Senado, en contra de lo que dice la Corte. No hay antecedentes en la Cámara Federal de llamar a un juez de tribunal oral. Lo más grave es que estos magistrados desconozcan la Constitución para atornillarse en un cargo. Se está diciendo cualquier cosa. Algunos medios hablan de destituciones de jueces, cuando no es el caso. Basta de mentirle a la gente. No se destituye a nadie, solo vuelven al lugar donde la Constitución los nombró”.

Asimismo, aseveró que “algunos grupos mediáticos quieren un conflicto entre el Gobierno y la Corte, pero ese conflicto no existe. Y lo fogonean porque lo que se está resolviendo no es del agrado de esos grupos mediáticos. Algunos de ellos quieren que la Constitución diga algo que no dice, y ­quieren intervenir ellos en el ­nombramiento de los jueces, algo que no lo prevé la Carta Magna.

La ley está absolutamente clara para todos, excepto para algunos medios que presionan y para los involucrados”.

Sobre el reclamo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre el punto de coparticipación que se le quitó, Mena indicó: “Hay mu­chos casos de reclamos de provincias contra la Nación por fondos”, a lo que agregó: “No veo que lo de la Policía sea un tema de coparticipación, sino de reasignación de recursos”.

Además, afirmó que “quieren condicionar mediáticamente a la Corte. Bruglia y Bertuzzi no están más ya en esos cargos y no deberían intervenir más en las causas de la Cámara Federal. Esta puede funcionar perfectamente con los miembros que tiene. En todo lo que hizo el macrismo, donde escarbás un poquito encontrás ilegalidades y negocios personales”.

En otro sentido, expresó que “la interventora del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós, hizo una denuncia sobre el funcionamiento de la cantina en el penal de Ezeiza porque empleaba personal penitenciario, algo prohibido, que es ilegal. Aparentemente, la em­presa que se quedó con el local pertenece a familiares de Mahiques, que tenía bajo su responsabilidad el Servicio Penitenciario”.

Por último, consideró que esa familia “decide en causas judiciales y es parte de la gran hipocresía de estos años”, y agregó que “Ignacio Mahiques, que acusó de corrupción a Cristina Kirchner, parece que tenía la corrupción muy cerca de su casa”.