Bullrich busca que las Fuerzas Armadas participen en el combate al narcotráfico

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó ayer que el Gobierno se encuentra trabajando en un plan de desarrollo sobre “métodos disuasivos de las Fuerzas Armadas en las fronteras”, con el objetivo de que brinden apoyo logístico a la Policía contra el narcotráfico.

“Estamos trabajando en un plan de desarrollo sobre métodos disuasivos de las Fuerzas Armadas en las fronteras. En el transporte de tropas, radares. Es algo que todavía no está terminado, recién comienza a discutirse”, sostuvo Bullrich en declaraciones a la prensa, y adelantó que no va a revelar detalles al respecto porque el programa todavía no terminó de delinearse.

“Está trabajando un equipo conjunto entre Seguridad y Defensa. Cuando estemos en condiciones, lo vamos a dar a conocer”, señaló la funcionaria nacional. Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Ejecutivo trabaja en un plan conjunto entre ambas carteras porque “queremos que las Fuerzas Armadas realicen tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad”. “En la Argentina no hay lugar para los narcotraficantes”, enfatizó.

A su vez, el titular de Defensa, Luis Petri, impulsa la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y al terrorismo, para lo que evalúa modificar el decreto reglamentario de la ley de Defensa Nacional, que hoy limita la actuación de los militares en temas de seguridad.

Incluso, el propio Petri deslizó la posibilidad de modernizar la legislación al poner en funciones este martes al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac.

Desde la Casa Rosada ponen la lupa en Rosario, un territorio que –señalaron– podría culminar en una escalada de violencia similar a la de Ecuador, y adelantaron que próximamente Bullrich enviará “una ley de delitos complejos” que se está confeccionando con base en leyes de Italia y Estados Unidos. “Es una ley que tiene complejidades, que será enviada al Congreso para proteger a los ciudadanos del delito organizado”, manifestó la ministra al respecto.