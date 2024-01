Stolbizer: “Me da un poquito de vergüenza ajena una movilización de la CGT”

La diputada nacional e integrante del bloque Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer consideró ayer que “no se puede adjudicarle (al Presidente) Milei la responsabilidad de esta situación”, y aseguró que le da “un poquito de vergüenza ajena una movilización de la CGT”, en referencia al paro general convocado por los gremios para el 24 de este mes.

“Yo no puedo adjudicarle a Milei la responsabilidad por este estado de situación, por eso me da un poquito de vergüenza ajena cuando vemos a la CGT saliendo a reclamar cuando no lo hicieron a los que sí son efectivamente responsables”, señaló Stolbizer en declaraciones a la prensa y subrayó que el escenario actual es “complicado”, pero que “no son cuestiones que se deben a este mes de Gobierno”.

Las declaraciones de la diputada se dan luego de que la ­central obrera ratifique el paro del próximo 24 para expresar un “apoyo contundente y unánime a la estrategia y acción de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación” y el “rechazo rotundo al DNU dictado por el Poder ­Ejecutivo”.

Por otro lado, Stolbizer señaló que “Argentina viene con una declinación muy fuerte y hoy estamos pagando las consecuencias de esa situación” y apuntó contra el mandatario nacional por cuestionar a los diputados y senadores acusándolos, incluso, de acusarlos de “buscar coimas”. “Hoy se equivoca Milei cuando insulta a los legisladores. No es bueno pretender legislar a través de un DNU cuando el Congreso está funcionando. Eso es malo para un inversor y para dar seguridad jurídica”, remarcó Stolbizer.