Bullrich habló del despido de su funcionario y dio los motivos

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contó los motivos por los cuales desvinculó a su segundo en la cartera, Vicente Ventura Barreiro, descartó que estuviera relacionado con una interna en el PRO y dio detalles sobre los requisitos que tendrá en consideración para seleccionar al reemplazante.

“No tiene que ver con el PRO, ni con la interna del PRO. Tiene que ver con algo que he pregonado toda la vida, la transparencia en la gestión, cuando veo algo que no me gusta, la decisión es inmediata”, sintetizó Bullrich en relación con el vínculo de Barreiro con el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo.

En este sentido, la ministra de Seguridad sostuvo que, luego de llegar a la Argentina de su viaje por El Salvador, se reunió con el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, que le informó que fue llamado para “cambiar un pliego de licitación” para dar comidas en las cárceles y consideró que Barreiro interfirió en el proceso.

“Es muy importante que un jefe de una fuerza nos cuente esto, porque demuestra que está compenetrado con la gestión, la transparencia. Me dolió mucho que cuando el país necesita cambios, haya quienes quieran seguir con sistemas viejos”, agregó Bullrich.

De todos modos, la expresidente del PRO a nivel nacional prefirió no dar más detalles respecto al caso, dado que la funcionaria realizó una denuncia y está en manos de la Oficina Anticorrupción (OA), para iniciar las investigaciones del caso que implica a Ventura Barreiro.