Bullrich respondió a las acusaciones en su contra: "Es verso total"

Patricia Bullrich fue acusada por una de las secretarias de Gerardo Millman de estar involucrada en la eliminación de datos de su celular en medio de a investigación del atentado a CFK.

Frente a estas acusaciones la ex ministra de Seguridad expresó: "Para mí es verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo nunca le llevé nada a nadie ni conozco absolutamente nada. La verdad que me sorprende la creatividad, deberían hacer una serie en Netflix de tantos inventos que hacen".

La exsecretaria del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman aseguró ante la Justicia que accedió a que un técnico especializado borrara el contenido de su teléfono celular por temor a que se filtrara información de su vida personal y reveló que ese borrado del que después pudo recuperar toda la información, según dijo se produjo en oficinas que atribuyó a la expresidenta del partido PRO Patricia Bullrich.