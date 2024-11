Buscando la unidad del PJ, Cristina Kirchner convocó a Quintela

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, convocó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela para tener una reunión la próxima semana en Buenos Aires, en medio de la interna por las elecciones del Partido Justicialista del próximo 17 de noviembre.

Vale recordar que la exjefa de Estado es candidata a la presidencia por el espacio Primero la Patria, mientras que el gobernador riojano lo es por ¡Federales! Un grito de corazón. Sin embargo, esta semana se conoció que la jueza federal con competencia electoral, María Servini, ratificó a la lista de Cristina Kirchner como la única habilitada para competir en la elección.

Como informó diario Hoy en su edición anterior, Servini decidió “confirmar la resolución N° 6 de la Junta Electoral Nacional del Partido Justicialista de fecha 27 de octubre de 2024”. Es decir, mantuvo la impugnación a la lista del gobernador Quintela, aduciendo irregularidades en la presentación de avales. De esta manera, el magistrado respaldó los motivos expuestos por el órgano partidario.

En esta línea y en medio de un tenso clima, la exmandataria convocó a Quintela para poner paños fríos en la relación. En principio, la reunión no será para hablar de cargos en la estructura del PJ, sino para delinear una estrategia pensando en el futuro del peronismo.

Por su parte, Quintela aún no respondió el mensaje y, más allá de la decisión de no apelar el fallo (ver página 4), el gobernador señaló que no reconocerá el liderazgo de la expresidenta en el partido.