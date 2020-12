Cafiero sostuvo que “Larreta es Macri” y “Vidal es Macri”

Tanto Horacio Rodríguez Larreta como María Eugenia Vidal “expresan al macrismo” aunque “se disfracen o no defiendan públicamente” la figura del expresidente Mauricio Macri, sostuvo este sábado el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero.



Ante la negativa de la Ciudad de Buenos Aires de firmar el Consenso Fiscal, el funcionario dijo: “Larreta expresa al macrismo, el modelo que la gente rechazó mayoritariamente el año pasado. Larreta es Macri, Vidal es Macri, se pueden disfrazar, no defenderlo públicamente, pero son ese espacio”.

Aunque advirtió: “El Presidente se va a juntar las veces que sea necesario con el jefe de Gobierno y con todos los gobernadores”.



En este sentido, indicó que continuarán conversando y detalló que poseen diferencias en varias cuestiones. Además, aseveró que no se ponen de acuerdo porque “ellos expresan otro modelo de país”. De todos modos, manifestó: “Ante la angustia de la pandemia, estas diferencias es lo que menos le podemos llevar como certeza a la sociedad”.

Campaña de vacunación



Con respecto al tema sanitario y al plan nacional de vacunación, Santiago Cafiero señaló que articularán las acciones que sean necesarias para que la sociedad acceda a la vacuna.

La situación del dólar



Al referirse a la moneda extranjera, el jefe de Gabinete mencionó: “Hubo una gran apuesta a la devaluación. Lo vimos en el comportamiento del mercado, en la profecía autocumplida de los consultores de Buenos Aires…”



Aunque agregó que “con mucha pericia y prudencia, se empezó a trabajar para demostrar que no había argumento para la devaluación en la Argentina. Eso solamente iba a traer más pobreza, más aumento de precios. Tenemos como tarea primordial bajar la pobreza y sostener los precios... Hoy se alejó ese fantasma de corrida y estamos conformes con la política cambiaria que estamos sosteniendo”.



Expectativas para 2021



“Tenemos expectativas de que 2021 será un año de recuperación, de reconstrucción, sobre todo de recuperación económica y también de vínculos sociales”, confesó Cafiero.

Mientras que a la hora de referirse a las proyecciones del año próximo, el funcionario añadió: “Puede que sea un año de recuperación, estamos también muy esperanzados por la vacuna. Pensamos que también allí se va a inscribir una recuperación cada vez más sensiblemente visible al bolsillo de las familias argentinas. Estamos esperanzados en que se recupere el salario real y el nivel de los haberes jubilatorios”.



Por último, Cafiero resaltó el rubro de la construcción al describir que ya se han reactivado 760 obras en el país.

“El índice Construya, que no hace el Gobierno, habla de una recuperación importante”, detalló.



“Vemos muy bien lo relacionado a la actividad industrial, eso es empleo de calidad, bien remunerado, que es de esos sectores que generan bienes exportables. El campo, a partir del aumento de los commodities, tiene una perspectiva vigorosa a pesar de la sequía en la zona núcleo”, destacó

Por último, concluyó: “El sector de maquinaria agrícola tiene los niveles más altos en años aun en pandemia”.