Carlos Bianco: “El Gobierno bonaerense no va a participar del brutal ajuste de Milei”

Durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, junto a los titulares de Transporte, Jorge D'Onofrio, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, fue categórico al señalar que la provincia no se alineará con las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei. Con un tono firme, Bianco destacó que las medidas económicas propuestas por el mandatario nacional “son completamente inútiles e innecesarias” y representan un claro retroceso en términos de derechos sociales y crecimiento económico.

“El gobierno bonaerense no participará del brutal ajuste que promueve Milei, porque creemos en una dirección opuesta”, afirmó con énfasis el funcionario, subrayando que, en lugar de reducir el Estado, Buenos Aires buscará fortalecerlo. Según Bianco, al recorrer diversas localidades de la provincia, las demandas de la población no piden menos Estado, sino mejores y más amplios servicios. “Acompañamos al gobernador por el interior y la gente no nos solicita ‘ponerle un cepo al Estado’, al contrario, piden más patrulleros, más medicamentos, equipamiento para los hospitales, más escuelas y aulas”, remarcó el ministro.

Una frase poco célebre

Bianco también aprovechó la oportunidad para comparar el discurso de Milei con las políticas de la dictadura militar, señalando que el presidente citó casi textualmente una frase utilizada durante la dictadura cívico - militar de 1976: "Gestionar es achicar al Estado para engrandecer a la sociedad". El ministro consideró esta postura como una amenaza para el desarrollo del país y destacó que, a lo largo de la historia, un Estado fuerte ha sido esencial para el crecimiento económico.

Críticas al veto de la movilidad jubilatoria y el ajuste en educación

Otro de los puntos que Bianco cuestionó fue el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que describió como un “nuevo capítulo de vergüenza e ignominia” en la política argentina. Comparó este episodio con momentos oscuros del pasado, como el escándalo del “diputrucho” durante la privatización del gas en la gestión de Menem y el soborno que permitió aprobar la reforma laboral en el gobierno de De la Rúa. “La historia no los va a absolver”, advirtió el funcionario, refiriéndose a los legisladores radicales que, bajo presión, cambiaron su voto para evitar que el veto fuera revertido.

Además, el ministro denunció un “ajuste criminal” en los salarios de los docentes universitarios y no docentes, a quienes señaló como los sectores más perjudicados en términos de pérdida de poder adquisitivo durante los primeros meses de la gestión de Milei. En este contexto, Bianco instó al presidente a reconsiderar el presupuesto universitario, alertando que este año podría sufrir una caída de 4 puntos si no se implementan medidas correctivas.