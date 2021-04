Carlos Bianco: “Las derivaciones se complejizan”

El funcionario provincial aseguró que “es un pequeño logro” que durante la última semana la Provincia haya tenido “casi exactamente la misma cantidad de casos que la anterior”. Según los datos que difundió, en la semana del 12 al 18 de abril, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el promedio de casos fue de 9.838, mientras que en la semana del 19 al 25 de abril fue de 9.703.



Sin embargo, resaltó que la situación es “tremendamente preocupante, con pacientes que siguen entrando a terapia y derivaciones que se complejizan”, en referencia a aquellos pacientes que, por no poder atenderse en nosocomios de Capital Federal (por falta de capacidad), terminan trasladándose a la Provincia. “Tenemos que cumplir las medidas de cuidado a rajatabla”, finalizó el funcionario mediante una comunicación oficial por redes sociales.



En un balance con respecto a las medidas implementadas por el Gobierno nacional, Bianco habló del cumplimiento por parte de los intendentes bonaerenses. “Con algunos tenemos nuestras diferencias, pero siempre trabajaron muy bien con nosotros. Los que se dedican a cuidar la salud de sus vecinos siempre están de acuerdo con nuestras medidas”, aseguró.



En cuanto a la población, el funcionario contó que, al recorrer barrios de la Provincia, notó que los vecinos “responden a la campaña de vacunación, especialmente la gente mayor, así como también a las medidas de aislamiento”.

El papel de la oposición



El jefe de Gabinete bonaerense criticó la posición que tomó Juntos por el Cambio al judicializar el conflicto por las nuevas medidas dictadas a nivel nacional. “Los miembros de la oposición que no tienen poder de decisión en ninguna institución del Estado son aquellos que, ante cualquier medida que tomamos, se oponen, incluso sin conocer las regulaciones que vamos a implementar”, aseguró Bianco, e hizo referencia en particular a Mauricio Macri y Patricia Bullrich. “La actitud que han tomado me parece grave”, sentenció.



También aludió a los intendentes de la oposición que se resisten a acatar las medidas que responden al sistema de fases, y ­calificó esa actitud como una “gran maniobra política”.



Por último, señaló: “Los últimos dos meses la pasé muy mal; sin embargo, gestionar es lo que nos gusta hacer, a pesar de que nos haya tocado una pandemia en los primeros dos años de gobierno”.