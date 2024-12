Caso Correo: otro guiño de la Corte Suprema a Macri

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le otorgó un nuevo salvataje a Mauricio Macri en el caso Correo Argentino al habilitar que los fallos de la Justicia nacional los revisen los tribunales porteños, alineados al expresidente.

Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda resolvieron por mayoría que el expediente Correo sea revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA. De esta manera, luego de 23 años, sigue sin haber un fallo firme que obligue a SOCMA S.A. (la empresa de los Macri que recibió la concesión de Correo Argentino en 1997) pague la deuda de $70.000 millones (más los intereses acumulados desde el 2001). Cabe destacar que el último movimiento de la causa sucedió en 2021, cuando la Justicia nacional decretó la quiebra que debería ser afrontada por SOCMA lo que podría causar la ruina económica para la familia. La decisión fue apelada.

Lo curioso del fallo de la CSJN fue que saliera por mayoría, ya que Carlos Rosenkrantz, el cuarto cortesano, no estaba de acuerdo con esta maniobra y dejó por escrito porque un tribunal local no puede revisar sentencias de tribunales nacionales. Si esperaban hasta la semana próxima, Macri no hubiera contado con tres votos para salvarse, lo que revela que aceleraron para resolver el caso antes de que Carlos Maqueda se jubilara, hecho que se concretó este sábado. Es decir, si pasaba un día más y el fallo no salía, quedaban 2 a 1 y lo cajoneaban o se jugaban la suerte con conjueces (personas con autorización que pueden reemplazar a jueces como subrogantes y cuyas listas son elaboradas por el Ejecutivo nacional).

En tanto, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda justificaron su decisión al tomar el caso del panelista televisivo, Gabriel Levinas, condenado en la Justicia nacional civil por robarle cuadros al artista León Ferrari. Para evitar pagarle $88.000 dólares a su familia, planteó que el caso fuera revisado por el TSJ porteño. La mayoría circunstancial de la Corte le dijo que sí y marcó precedente.